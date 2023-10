(Di sabato 28 ottobre 2023) Un autoarticolato per il trasporto di medicinali ha presosull'autostrada A10 tra i caselli diPra' ein direzione Savona, non si registrano feriti, ma laè stata...

I vigili delsono intervenuti in prima battuta con la squadra di Genova Multedo e, in appoggio dalla sede centrale, è giunta un'altra squadra e due autobotti per la riserva d'acqua. L'incendio ...

Camion a fuoco in A10, chiusa tratta Genova Pra'-Arenzano - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Camion a fuoco in A10, traffico bloccato tra Genova Pra’ e Arenzano Il Secolo XIX

Un convoglio di 20 camion al giorno nella Striscia di Gaza "non è sufficiente e abbiamo bisogno di maggiori aiuti". Lo ha detto oggi ...Un autoarticolato per il trasporto di medicinali ha preso fuoco sull'autostrada A10 tra i caselli di Genova Pra' e Arenzano in direzione Savona, non si registrano feriti, ma la tratta è stata chiusa a ...