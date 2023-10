Cambiaso | «Vittoria pesante | ci godiamo il primato Poi vediamo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023)ha deciso Juventus-Verona, permettendo ai bianconeri di scavallare l’Inter dal primo posto, almeno per una notte. Le sue parole. PRIMO POSTO ? Andrea, su Sky Sport, ha parlato al termine di Juventus-Verona. Gara che permette ai bianconeri di scavalcare momentaneamente l’Inter al primo posto: «che pesa tanto, ciil primo posto questa sera, poi vedremo gli altri risultati. Importante era vincere,che ci dà continuità e ci fa ben sperare per il futuro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati