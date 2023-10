Cambiaso | «Per ora in testa alla classifica Continuare così!»

(Di sabato 28 ottobre 2023) La Juventus riesce a vincere all’ultimo minuto nella sfida contro il Verona grazie al gol di. Così l’attaccante bianconero su Dazn.– AndreapermetteJuventus di superare l’Inter in. Il calciatore si prende la gloria al termine della sfida col Verona: «Questa vittoria vale tanto, vale tre punti e ladellaper ora. Sono molto contento per la squadra perché ce la siamo davvero meritati. Patto spogliatoio? Quello di arrivare al campo ogni giorno, migliorare e vedere quello che succede. L’obiettivo è vincere più partite possibili. Devo cercare di migliorare ogni giorno, oggi sicuramente è stata una bella serata. L’equilibrio lo si trova continuando a fare quello che facciamo, abbiamo gestito la vittoria di ...

All'Allianz Stadium finisce 1 - 0 grazie al gol al 97' di, dopo che il Var aveva reso vani due reti realizzate in precedenza da Kean. Una vittoria pesantissimala squadra di Allegri (...

