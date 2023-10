Calcutta senza Mogol

(Di sabato 28 ottobre 2023) Adesso parlare di un disco diricorda gli sforzi che si facevano a fine millennio, a fare i conti con un nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti. Come allora, c’è l’impressione che si tratti di un lavoro diverso dagli altri coevi, ovvero che nella sua inestricabile combinazione di musica e parole contenga valori di cui vale la pena tener conto, perché assumono una rappresentatività che tocca angoli e punti vivi della nostra sensibilità. Altrettanto è sicuro che ciò si aggiri poi solamente in una sfera intima, incerta, a tratti tremebonda, offuscata da una qual confusione nell’elaborare e sempre votata alla rassegnazione, insomma che i famosi e famigerati grandi temi, di cui una volta la musica s’incaricava d’occuparsi, adesso riposino in soffitta – tratto questo consolidato della poetica contemporanea condivisa dai migliori artisti del gruppo, chessò Contessa, ...

... tanto affascinanti da evocare fantasie alla Salgari , che scrisse le avventure di Sandokan... città caotiche ed alienanti come Mumbai o Nuova Delhi , o d'ispirazione, come Varanasi ,e ...

Calcutta, la recensione del nuovo album Relax Esquire Italia

Calcutta o delle nuove forme di cantautorato La Fionda

CALCUTTA con il suo nuovo disco RELAX debutta alla numero uno nella classifica album italiana Top Of The Music di Fimi-Gfk.(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Dopo 5 anni dalla sua ultima apparizione discografica e a un mese esatto dall'inizio dei tour nei palazzetti, andato subito sold out, Calcutta con il suo nuovo Relax debutta in ...