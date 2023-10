Calciomercato | stampa inglese | Abraham pensa al ritorno in Premier League

(Di sabato 28 ottobre 2023) In attesa di ritornare in campo dopo la rottura del crociato nell’ultima giornata della scorsa stagione, Tammyguarda anche oltre e lafa sapere che starebbe valutando unin. Secondo “TeamTalk”, il probabile addio a fine stagione di Josè Mourinho alla Roma potrebbe spingere l’ex Chelsea a fare altrettanto e proprio i Blues potrebbero riaccoglierlo. Alla finestra anche Brentford e Aston Villa. SportFace.

