Caduta Libera-I Migliori | | grandi ospiti per Gerry Scotti nell’ultima puntata

(Di sabato 28 ottobre 2023) Domenica 29 ottobre, in prima serata su Canale 5, sesto e ultimo appuntamento con “– I”, condotto da, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy Torna sulla botola centrale Nicolò Scalfi, vincitore della scorsa, in cui si è aggiudicato 26.000 euro, portando così il suo montepremi complessivo a 838.000 euro. A sfidarlo ci saranno altri dieci tra iCampioni delle dodici edizioni del game show: Michele Marchesi, Massimo Mattevi, Christian Fregoni, Chiara Pergamo, Luca Covino, Sara Cerutti, Nicolò Giusti, Renato Siciliano, Paola Sembeni e Flavia Salzillo. Chi si aggiudicherà questo speciale, arrivando al gioco finale de I Dieci Passi, sarà eletto Migliore dei. LEGGI ANCHE: Letizia Petris in ...