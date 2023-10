Breve spiegazioncina su come funziona il mondo | lo sapevate? Tranquilli | nessuno lo sa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Una delle cose più divertenti del Pianeta Mare Film Festival riguarda un laboratorio in cui, sotto la guida di un regista e due montatori, studenti di corsi di laurea sulla natura e sul cinema progettano un filmato, fanno la sceneggiatura, le riprese e il montaggio in quattro giorni, con i loro smartphone. Il laboratorio si tiene durante il festival e i corti sono proiettati alla fine del festival. Dato che ho un ego ipertrofico e neuroni specchio ancora attivi, mi son detto: lo so fare anche io. Così ho ideato un mini documentario di sette minuti. Lo trovate qui, si intitola “Gli animali più importanti”. Clara, l’intervistatrice, è austriaca; Lucille, la produttrice, è francese; Aschraf, l’operatore-regista-montatore è marocchino; io, italiano, ho fatto il soggetto. Clara, in via Toledo a Napoli, chiede alla gente per strada: quali sono gli animali più importanti del ...