Brest-Psg | Ligue 1 | diretta tv | formazioni | pronostici

(Di sabato 28 ottobre 2023)-Psg è una partita della decima giornata della1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabiliSembra proprio aver messo la marcia giusta il Psg di Luis Enrique. Il tempo degli esperimenti e degli accorgimenti tattici in casa francese sembra essere finiti. Il tecnico spagnolo, che si è seduto per la prima volta quest’anno sulla panchina della formazione transalpina, ha iniziato a dare la sua impronta alla squadra, e lo abbiamo visto, inoltre, anche nel match contro il Milan in Champions League. Un tre a zero davvero senza storia. Il Psg (Lapresse) – Ilveggente.itIl Psg è terzo in classifica: alle spalle di Monaco e Nizza. E ha assolutamente bisogno di una vittoria per rimanere, almeno, agganciato a quelle di testa. Ma c’è anche un avversario, che è il ...

Le Paris Saint-Germain annonce le forfait de cinq joueurs face à Brest, dimanche à 13h, lors de la dixième journée de Ligue 1.