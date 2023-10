Brest – Paris Saint-Germain – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 ottobre 2023) I campioni di Francia delcercheranno di ottenere la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni quando si recheranno allo Stade Francis-Le Ble per affrontare ildomenica 29 ottobre. I padroni di casa, pur essendo sfavoriti, si trovano attualmente in quinta posizione, a soli tre punti dal PSG terzo in classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 13 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo essere finito nella metà inferiore della classifica della Ligue 1 in ognuna delle ultime cinque stagioni, ilsi trova ...