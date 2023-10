Bologna | Thiago Motta | “Sbagliamo troppo nella metà campo avversaria”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023), allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. “Ho visto unche ha cercato di fare il proprio gioco e mettere in difficoltà il Sassuolo. Non ci siamo assolutamente innervositi. Abbiamo sbagliato tanto oggi. Zirkzee? è stato un bel gol di un ragazzo che ha una qualità straordinaria. Il suo lavoro per la squadra oggi è stato fantastico”. Poi ha proseguito: “La stima con Dionisi è reciproca, è sempre un piacere incontrare un allenatore che ha rispetto del gioco. Beukema aveva un fastidio prima della partita e non si sentiva al 100%. De Silvestri ed El Azzouzi hanno avuto dei problemi ai flessori. Dobbiamo recuperare e concentrarci al meglio per la ...