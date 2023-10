Boloca risponde a Zirkzee | Bologna-Sassuolo 1-1

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 ottobre 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nell’anticipo della decima giornata di Serie A,pareggiano per 1-1 dopo una partita divertente ed equilibrata. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i gol arrivano tutti nel primo tempo: all’iniziale vantaggio diper il, ha rispostoper il. In casaforfait nel riscaldamento di Beukema, a causa di un risentimento ai flessori: Motta è così costretto a schierare tra i titolari Bonifazi, ancora con zero minuti in questo campionato. Ilparte subito forte e trova il gol del vantaggio al 3?, grazie a: l’attaccante olandese, servito da Aebischer, attacca la profondità, mette a sedere Consigli con una finta e realizza la rete dell’1-0. ...