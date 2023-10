Boloca risponde a Zirkzee | 1-1 tra Sassuolo e Bologna

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 il derby emiliano che apre il sabato della decima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia aprono le danze i felsinei dopo soli 3? con il gol di, al cui gol replicaal 44?. Un pareggio che porta a nove la striscia di risultati utili consecutivi della squadra di Motta, settima in classifica a quota 15. Sono invece 11 i punti dei neroverdi, tredicesimi insieme al Genoa, che non vincono dal match di San Siro dello scorso 27 settembre contro l’Inter. In avvio dopo due soli minuti ilva vicino al gol con Bajrami. L’albanese riceve palla da Berardi e calcia di sinistro da fuori area: palla a lato di un soffio. Un minuto dopo iltrova il gol con una nagia diche aggancia ...

Il match prosegue a ritmi altissimi e al 12' il Sassuolocon un tiro dalla distanza di ... Tuttavia, quando il Bologna sembrava in completo controllo del gioco, èa pareggiare con un ...

Termina in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna Finisce in parità, con il risultato di 1-1, tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. Di Zirkzee da una parte e Boloca dall'altra le…