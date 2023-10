Bellingham pazzesco | siluro e doppietta nel Clasico contro il Barcellona | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 ottobre 2023) Judecontinua a trascinare il Real Madrid con prestazioni da fenomeno vero. E’ andato in scena ililvalido per l’11ª giornata della Liga spagnola e la sfida ha regalato grandissime sorprese fino ai minuti finali. Partenza sprint dei padroni di casa che passano in vantaggio con un gol del centrocampista Gundogan. Si va all’intervallo sull’1-0. Nel secondo tempo l’ex Borussia Dortmund decide di prendere la squadra sulle spalle: prima trova un goldalla distanza poi, in pieno recupero, trova il gol del definitivo 1-2. I Blancos tornano in vetta con il Girona a 28 punti,a -4. Great. Jude’s long-range shot helped Real players equalize 1-1 ???#RealMadrid #Barcelona pic.twitter.com/afMoGRaf6v — Cristiano ...