Bellingham è il re del Clasico | Xavi deve ancora imparare parecchio da Ancelotti

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 ottobre 2023)decide anche il, Hey Jude dei Beatles batte i Rolling Stones Hey Jude ha vintoè semplicemente mostruoso. Ha deciso anche il. Il Real Madrid ha vinto 2-1 in rimonta a Barcellona. Una partita pazzesca, bellissima, con ritmi che in Italia ci sogniamo. Il Barça ha dominato per circa 55 minuti. Spettacolo pure sugli spalti con i Rolling Stones ospiti d’onore del Barça che ha giocato con la mitica linguaggio sulla maglietta in opposizione al coro beatlesiano “Hey Jude” dei madridisti per. Ha segnato subito il Barça con Gundogan su strafalcione difensivo del Madrid. Ha colpito due pali. Il Real era in evidente difficoltà.aveva costruito una gabbia attorno a Jude mentre Vinicius come spesso gli capita stava ...