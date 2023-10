Belen si vendica di Stefano De Martino ma lui pensa a Martina | retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 28 ottobre 2023) PerRodriguez le ultime settimane non sono stati semplici. L'argentina è rimasta a lungo lontana dai social per ritrovare la sua serenità grazie anche alla presenza sia della sua famiglia sia di Elio Lorenzoni. Inoltre sembra essere pronta a dare una svolta alla sua nuova vita, il tutto senza rinunciare alla presenza dei figli Santiago e Luna Marì, acquistando una nuova casa a Milano. Secondo alcuni indiscrezioni la coppia già viveva insieme lontano dal capoluogo lombardo. Pare, però, cheDerimanga il suo pallino fisso. Nelle ultime ore su Instagram ha pubblicato tra le Stories un post che ha attirato l'attenzione di molti suoi seguaci. L'immagine che è saltata all'occhio ha come oggetto il karma. La frase che la showgirl ha condiviso recita: "Quando ti prendi gioco di una persona che non è cattiva, preparati ...