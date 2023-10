Baviera | neo parlamentare di Afd latitante | la polizia lo cerca per crimini d’odio | da lunedì avrà l’immunità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Daniel Halemba, 22 anni, è stato appena eletto l’8 ottobre nel Parlamento dellaper la AfD, ma lalo sta rindo per eseguire un ordine di arresto della Procura di W?rzburg. Halemba non è ancora stato raggiunto dagli agenti e pare essersi dato alla macchia.dovrebbe comparire alla prima seduta di insediamento del nuovo Parlamento, da allora inizierebbe a godere di immunità. Già da venerdì la AfD ha ammesso che un proprio neoeletto è rito, pur non facendone il nome. La leader regionale della AfD Katrin Ebner-Steiner ha sottolineato che “dovrebbe essere richiuso con accuse inconsistenti”. La Procura di W?rzburg ha confermato all’agenzia Dpa ed al quotidiano S?ddeutsche Zeitung che Halemba, che dovrebbe essere il più giovane membro della nuova ...