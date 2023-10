Barcellona-Real Madrid | Xavi | “Dominato per 60 minuti Meritavamo la vittoria”

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Abbiamo60-65. Il, con 20, ci ha segnato due gol, noi con 60, uno solo. Avremmo meritato la, forse esagero un po’, ma dal mio punto di vista dalla panchina è così. Ilha questi colpi, quando li grazi finiscono per batterti”. Lo ha detto a Dazn il tecnico delHernandez dopo la sconfitta per 2-1 in rimonta contro ildi Jude Bellingham, autore di una doppietta. Sulla prestazione dell’inglese,ha sottolineato che “ha fatto la differenza. Mi sembra un grande giocatore e per di più è in un grande stato di grazia”. Poi va avanti con l’analisi: “Abbiamo controllato molto bene il...

La squadra di Ancelotti si è imposta in rimonta per 2-1 contro i blaugrana in una partita valida per l'undicesima giornata della Liga. Dopo il vantaggio al 6' dei padroni di casa grazie a Gundogan, il ...