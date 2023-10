Barbara D’Urso | adesso dice tutto | “Il futuro?”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 28 ottobre 2023) Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alba Parietti contenta che il suo culo sia piaciuto a chi ha visto il suo film erotico, il macellaiodopo le svolta che l ha vista in prima persona coinvolta e costretta a cambiare,E I SUOI CAMBIAMENTI FUTURI- Torna a far parlare di, dopo l’addio a Mediaset, inaspettato, la conduttrice ha fatto un grande cambio nella sua via: ha deciso di trascorrere un breve periodo a Londra per perfezionato il suo inglese, in attesa di iniziare il suo tour teatrale. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ...