“Ballando con le stelle” | concorrente infortunato | cosa gli è successo

Leggi su tvzap

(Di sabato 28 ottobre 2023) Personaggi Tv. Uno dei concorrenti dicon lesi èdurante le prove. Lo ha annunciato Milly Carlucci durante l’ultima puntata di La volta buona. L’esibizione che ilavrebbe dovuto eseguire stasera, sabato 28 ottobre 2023, considerando quanto accaduto, potrebbe essere a rischio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paura per la star della Tv, incidente choc durante le riprese Leggi anche: “Grande Fratello”, la figlia di Massimiliano gli regala un peluche: poi la scoperta del pubblico “con le”, infortunio per Caprarica:rischia Caprarica, non contando l’infortunio, è già a rischio eliminazione, essendosi classificato agli ultimi posti della classifica insieme a Rosanna Lambertucci durante la scorsa ...