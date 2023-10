Ballando con le stelle choc | Pronto soccorso Dietro le quinte | chi rischia di saltare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Bruttissime notizie per Milly Carlucci: la raffica di infortuni non preventivabili sta trasformando il suocon lein un. A rivelarlo, con un misto di ironia e amarezza, proprio la conduttrice dell'ormai storico show del sabato sera di Rai 1. Collegandosi con Caterina Balivo a La volta buona, la Carlucci ha rivelato chi è il primo concorrente vip infortunato dopo appena una settimana di gara e allenamenti (molto, molto intensi): è Antonio Caprarica, che una settimana fa in diretta aveva battibeccato con Teo Mammucari proprio in chiusura di puntata, apostrofandolo con uno stizzito "non sa cosa sia il rispetto". "Antonio Caprarica - ha spiegato Milly - purtroppo si è infortunato a una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di ...