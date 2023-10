Azione | Calenda | ' campo largo? ' Over my dead body' '

(Di sabato 28 ottobre 2023) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il? Come dicono gli americani, 'my'. Dovrete passare sul mio corpo". Così Carloall'assemblea nazionale di

Così Carloall'assemblea nazionale di

Meloni dice no a Calenda: forfait alla kermesse di Azione per non indispettire Renzi la Repubblica

Terzo Polo, Calenda ad assemblea di Azione: “Ripartiamo con Bonetti, Rosato e tanti altri” Sky Tg24

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "E' stato un errore dire sì a Italia Viva quando nel programma abbiamo detto all'elezione diretta del premier" in cambio dell'introduzione del salario minimo. Così Carlo ...Modera Dario Di Vico (Giornalista Corriere della Sera). Roma, 28 ottobre 2023 18:00 Diretta da Roma, Teatro Eliseo, Assemblea Nazionale di Azione-seconda parte 19:00 RadicalNonviolentNews, a cura di ...