Avanzare «fetta dopo fetta» | smantellare i tunnel di Hamas e tagliare in tre la Striscia di Gaza | ecco cosa sta facendo Israele

Leggi su open.online

(Di sabato 28 ottobre 2023) Non è «l’invasione di terra» evocata e puntualmente stoppata per tre settimane, ma una «espansione delle attività di terra», dice l’esercito israeliano. Ma al contempo quel che accade nelladalla tarda serata di venerdì 27 ottobre segna «una nuova fase della guerra», ha detto a chiare lettere oggi il ministro della Difesa Yoav Gallant. Mastannoesattamente i mezzi dell’Idf entrati in azione da ieri sera, coperti come da una «potenza di fuoco» di bombardamenti senza precedenti?non lo dice,tanto meno, e le testimonianze dal terreno sono rarissime, considerati non solo i pericoli per chi si trova nelle zone in cui stanno avanzando i tank israeliani ma anche il blackout in corso nella. Ma incrociando le testimonianze di alcuni reporter nelle ...