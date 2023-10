Aurora Ramazzotti scrive a papà Eros per i 60 anni | “Vorrei averti abbracciato di più”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 28 ottobre 2023) Oggi, sabato 28 ottobre 2023,taglia un traguardo importante, il suo 60esimo compleanno, che arriva in un anno in cui ha vissuto anche una delle emozioni più belle, quella di diventare nonno, grazie ad, che il 30 marzo ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto. La primogenita del cantante ora si trova a New York per motivi di lavoro, ma non ha mancato di esprimere al genitore tutto il suo amore attraverso una lettera scritta per l’occasione e pubblicata dal Corriere della Sera. Il suo messaggio parte mettendo in evidenza un ricordo che le è rimasto nel cuore: “Una volta qualcuno mi ha detto che la mia anima e la tua si conoscevano già da tantissimi– sono le parole di– Ricordo di essermi abbracciata all’idea ...