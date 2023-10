Atp Vienna | Sinner da record | piega Rublev e vola in finale

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il 7-5, 7-6(5) in un'ora e trentotto minuti contro il russo regala a Jannik la sfida conclusiva di domani contro Medvedev nella capitale austriaca, nonché ilitaliano di 55 vittorie in un solo anno solare

Jannik Sinner batte Andrej Rublev e si qualifica per la finale del torneo500 di. L'azzurro, numero 4, si è imposto in due set, per 7 - 5 7 - 6 (7 - 5), sul russo n.5.

Sinner-Rublev, Atp Vienna: risultato 7-5, 7-6, Jannik vola in finale contro Medvedev Corriere della Sera

Sinner-Tiafoe 2-0, rivivi la diretta: Jannik è in semifinale all'Atp di Vienna Corriere dello Sport

(Adnkronos) - Grazie al successo odierno Sinner diventa il giocatore italiano con più partite vinte in una singola stagione nell'era Open nel circuito Atp. L'altoatesino ha raggiunto quota 55, una in ...Jannik Sinner è il giocatore italiano con più partite vinte in una singola stagione nell'era Open nel circuito ATP. Il numero 4 del mondo ...