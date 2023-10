ATP Vienna | Jannik Sinner vince il braccio di ferro con Rublev e accede in Finale! 4° posto nella Race ipotecato

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023)scrive altre pagine di storia a. Il tennista altoatesino ha ragione di Andreysul cemento die sarà in campofinale di domani contro Daniil Medvedev. Un 7-5 7-6 che significa più del quarto successo contro il russo in sei occasioni, con i due ko arrivati solo per ritiro, mettendo una seria ipoteca sulla quarta piazza: è la vittoria numero 55 del ragazzo di Sesto Pusteria, cancellando i 54 successi di Corrado Barazzutti che durava dal 1978, ed è alla sesta finale stagionale, eguagliando Adriano Panatta. E con un successo sul numero 3 al mondo, pareggerebbe proprio Adrianoclassifica dei plurivincitori di tornei ATP. La partita segue il tenore degli scambi per i primi cinque ...