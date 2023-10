Atp Vienna 2023 | Sinner liquida Rublev in due set | sarà ancora finale con Medvedev

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il secondo finalista dell’ATP 500 diè Jannik, protagonista di una grande vittoria ai danni di Andreyin semi. 7-5 7-6 il punteggio in favore dell’azzurro, che ha impiegato 1h52? per avere la meglio del suo avversario e centrare la 55^ vittoria in stagione, stabilendo il nuovo primato italiano. Rispetto ai precedenti match non è stata una passeggiata, tanto che per la prima volta nel torneo ha perso il servizio. Inoltre nel set d’apertura si è trovato sotto 5-2 e nel secondo ha mancato una ghiotta chance quando ha servito per chiudere. Alla fine è riuscito a prevalere comunque in due parziali e proseguire il suo cammino in terra austriaca.ha così raggiunto lasenza aver perso neppure un set e se la vedrà ora contro Daniil ...