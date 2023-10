ATP Parigi-Bercy 2023 | Lorenzo Sonego battuto da Dominic Thiem nelle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023)lasciagià. E, a dire il vero, è perfido il sorteggio, perché sia lui chein altre condizioni avrebbero avuto elevate possibilità di qualificazione. Alla fine è l’ex vincitore degli US Open a prevalere per 6-1 4-6 7-5. Non ci saranno dunque altri italiani nel tabellone dell’ultimo Masters 1000 dell’anno. Il primo set si trasforma abbastanza velocemente in un monologo di. L’austriaco c’è e lo fa capire chiaramente: dall-1-1 i game al servizio dili porta a casa sempre lui, sempre a 15, come anche i propri turni di battuta. Per il torinese, in sostanza, nasce la necessità di resettare alla conclusione di un autentico dominio da parte dell’ex ...