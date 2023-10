ATP Basilea | Hurkacz e Auger-Aliassime conquistano un posto in finale

(Di sabato 28 ottobre 2023) Sarà tra Huberte Felixladel torneo ATP 500 di. Il polacco conferma di attraversare un eccezionale momento di forma, visto che è anche reduce dalla conquista del Masters 1000 di Shanghai, mentre per il canadese è un po’ una rinascita dopo un anno davvero complicato, per quella che è la sua primadella stagione.ha vinto una pazzesca battaglia contro il francese Ugo Humbert, imponendosi con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Nel primo e secondo set è decisivo un unico break, mentre nella terza frazione il polacco scappa sul 5-3, ma poi non chiude al servizio, subendo l’immediato controbreak.ha mancato poi due match point nel decimo game, ma alla fine ha ...

