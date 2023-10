Atletico Madrid vs Alaves – probabili formazioni

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’punta a conquistare sei vittorie consecutive nella Liga quando domenica 29 ottobre sera accoglierà l’al Wanda Metropolitano. La squadra di Diego Simeone è quarta nella classifica della Liga, con 22 punti nelle prime nove partite di campionato, mentre l’è quindicesimo, con nove punti nelle prime dieci partite della stagione 2023-24. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’è in ritardo di una partita rispetto a 18 delle altre 19 squadre della divisione, dato che l’incontro con il Siviglia, ...

Centrocampista centrale di livello ed ex, il quotidiano britannico racconta della frustrazione del calciatore per il poco minutaggio concesso fin qui in stagione da Mikel Arteta, ...

Le probabili formazioni di Celtic-Atletico Madrid: diverse assenze per il Cholo Simeone TUTTO mercato WEB

Celtic-Atletico Madrid 2-2, gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Juventus e Hellas Verona si affronteranno nella 10ma giornata del Campionato di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità del match in programma domani sera.È un momento di intenso chiacchiericcio di mercato, interno alla Juventus: usuale, in questa fase della stagione a ridosso della sessione di gennaio, ancor più pressante ora che il club bianconero dev ...