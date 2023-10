Atalanta | il video di presentazione della “Bergamo City Edition” è da brividi

(Di sabato 28 ottobre 2023) Lanuova terza maglia dell’, la(qui tutte le foto), è stata accompagnata da undapubblicato sui canali nerazzurri. Con in sottofondo la canzone “” dei Pinguini Tattici Nucleari, scorrono le immagini dei luoghi simbolocittà, delle scritte sui muri, degli adesivi. Presenti nelil presidente Antonio Percassi (che scrive il suo tipico “fate i bravi”), uomini simbolo del territorio come i fratelli Cerea, Cristina Bombassei, la Giuliana e Nicola Buttafuoco dei Pinguini, tra gli altri.

Ecco la terza maglia dell'2023 - 2024: totalmente rossa all'insegna del patriottismo bergamasco. Le fotografie Oggi alle 11 l'presentava la terza maglia che indosserà questa stagione: un vero e proprio omaggio alla sua città, all'insegna del patriottismo bergamasco in correlazione al fatto che la Città dei Mille sia ...

Si chiama 'Bergamo city edition', è rossa, uno dei due colori del gonfalone cittadino (l'altro è il giallo), e soprattutto ...