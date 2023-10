Asta BTP e CCTeu il 31 ottobre | nuova occasione per guadagnare denaro

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 28 ottobre 2023) Collocamento titoli di Stato medio-lungo termine: il mese disi conclude con l’di BTP e. Ecco i dettagli. Il 262023 il MEF, ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato stampa numero 162.titoli di stato medio-lungo termine (informazioneoggi.it)Il documento contiene informazioni utili per gli investitori che voglio acquistare nuovi titoli di Stato a medio e lungo termine. BTP einl’ultimo giorno di: ecco cosa sapere Il comunicato stampa numero 162/2023 contiene il calendario delle operazioni di sottoscrizione dei titoli a medio-lungo termine. Nello specifico, saranno collocati BTP a 5 anni e a 10 anni ea 7 anni. Ecco le date da segnare in rosso in ...