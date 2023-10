Ascoli-Parma sabato 28 ottobre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Hernani ha la febbre | non convocato

Leggi su infobetting

(Di sabato 28 ottobre 2023) La capolistaha perso la sua prima partita stagionale il 7a Venezia per poi ritrovare la vittoria dopo la sosta per le nazionali contro il Como ma al “Tardini”.affronterà un’altra trasferta insidiosa conto unche non perde da cinque partite di cui due vinte. Non per nulla Fabio Pecchia InfoBetting: Scommesse Sportive e