Arsenal-Sheffield United sabato 28 ottobre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 28 ottobre 2023) Dopo la vittoriosa trasferta di Siviglia l’ritrova il suo pubblico dopo il 2-1 inflitto al Man City prima della sosta per le nazionali. Contro ci sarà unoche ha un solo punto in classifica e che sembra destinato ad un pronto ritorno in EFL Championship dopo una sola stagione. Un’eventuale sconfitta all’Emirates InfoBetting: Scommesse Sportive e