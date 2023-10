Armita Geravand | morta a 16 anni | era stata picchiata dalla polizia perché non indossava il velo

Leggi su ildifforme

(Di sabato 28 ottobre 2023)Geravard, una giovane ragazza di soli 16morale in una stazione di Teheran per non aver indossato il. Un nuovo accanimento nei confronti di una giovane, che ricorda molto l’episodio legato alla morte di Mahsa Amini e che, come in quel caso, potrebbe riaccendere la miccia delle L'articolo proviene da Il Difforme.