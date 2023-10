(Di sabato 28 ottobre 2023) L’ideatore di «Striscia la notizia»: «Ho fatto un favore a Giorgia Meloni: semplificando il cattivo è lui, la vittima stravince sempre. Il suo messaggio è stato efficace, ma non ha speso una parola per le ragazze coinvolte. Marina Berlusconi? Mai sentita al telefono»

Non pochi, infatti, avevano ipotizzato che la mossa di, autore del tg satirico, potesse far parte di un complotto. Dopo una prima nota pubblica con cui aveva provveduto a fare ...

Antonio Ricci: «Nel giorno di Giambruno ho preparato un finto copione. Pier Silvio Non l’ho sentito» Corriere della Sera

Antonio Ricci sui fuorionda di Giambruno: «Andrea è il "cattivo". Giorgia Meloni è la vittima e vince sempre» Open

Secondo Ricci, “la premier soprattutto non ha sopportato la chiusa sulla mia versione dei fatti: la pioggia che si può trasformare in arcobaleno. Il significato è che certe posizioni così rigide, da ...Antonio Ricci, in un’intervista al “Corriere della Sera”, ha svelato lo stratagemma usato a “Striscia” per incastrare Andrea Giambruno.