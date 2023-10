Antonio Ricci accusa Giorgia Meloni | “Neanche una parola!”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 28 ottobre 2023), il creatore di “Striscia la Notizia,” ha condiviso la sua versione dei fatti, mettendo in evidenza le controversie riguardanti i fuorionda di Andrea Giambruno e la sua rottura con la premier. In un’intervista al Corriere della Sera,ha difeso la pubblicazione dei fuorionda di Giambruno, affermando che erano “assolutamente coerenti con le cose da lui dette in onda.” Tuttavia, l’attenzione principale si è concentrata sulla reazione di, che sembra non aver gradito la sua versione dei fatti.ha dichiarato che “la premier soprattutto non ha sopportato la chiusa sulla mia versione dei fatti: la pioggia che si può trasformare in arcobaleno. Il significato è che certe posizioni così rigide, da pietra, ...