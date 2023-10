(Di sabato 28 ottobre 2023) L’assemblea elettiva riunita presso la sede delhaalla carica dideldeldiche comprende anche i comuni di Bettona e Torgiano. La figura del Rappresentate delsostituisce quella del coordinatore comunale, una nuova organizzazione che ha una forte vocazione, civica e di apertura ai progetti e alle proposte dei cittadini diè attivista dal 2013, imprenditore ed esperto di comunicazione. “Per le prossime elezioni amministrative costruiremo un progetto per ...

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del Segretario GeneraleCapece, ...si rivolge in particolare al Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità...

Nomine & Poltrone - Antonio Donato eletto rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Perugia PerugiaToday

Molluschi bivalvi: un convegno a Grado sul progetto unico in Italia ... Friuli Sera

San Donato (Milano), 27 ottobre 2023 – C’era anche l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, alla Messa in ricordo di Enrico Mattei, officiata nella mattinata di oggi 27 ottobre nella chiesa ...Alla cerimonia presente anche l’amministratore delegato di Eni Claudio De Scalzi ...