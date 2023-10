Anticipazioni Uomini e Donne | registrazione oggi 28 ottobre 2023 | un tronista sceglie?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 28 ottobre 2023), sabato 28, ci sarà ladella puntata del trono classico e del trono over di. In studio, oltre a Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, assisteremo alle peripezie di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici. Ma scopriamo passo per passo tutte ledi quello che vedremo su Canale 5 la settimana prossima., ledel trono over Nel trono over dile sorprese non finiscono mai. Il cavaliere Maurizio Laudicino e la dama Elena Di Brino continueranno a tenere banco con la loro frequentazione, ostacolata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che ...