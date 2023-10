Animali Fantastici | la saga è in pausa!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 28 ottobre 2023) Pare che regista e Warner Bros Discovery siano in cerca di una vacanza dal mondo magico, perciò laandrà in pausa Sembra che la serie di, lo spin-off ambientato nel passato del mondo magico di Harry Potter, non abbia prospettive di futuro, almeno a breve termine. La rivelazione è stata fatta da David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter e i tre dello spin-off. Il regista, in un’intervista ha rivelato che, al momento, ladi, non è vista come priorità dallo studio Warner Bros. Discovery, che ha acquistato i diritti di tutto lo Wizarding World. Ha inoltre aggiunto che tutto il team è molto soddisfatto del lavoro fatto con il terzo capitolo, ma che si è sentita ...