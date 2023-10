Amanda Knox | il profilo psicologico secondo analisti e criminologi

Leggi su cultweb

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ildinegli anni ha dato vita a letture psichiatriche eche ipotizzate da diversi esperti del settore, tutti concordi nell’affermare che la ragazza statunitense soffre di un forte disturbo narcisista. Al di là della sentenza finale della Corte di Cassazione italiana che nel 2015 l’ha assolta definitivamente dalle accuse per l’omicidio della studentessa americana Meredith Kercher, a Perugia, nel 2007. Come è già noto,, oggi autrice, attivista e giornalista, ha trascorso quasi quattro anni in un carcere italiano in seguito alla sua ingiusta condanna per l’assassinio di Meredith Kercher nel 2007, una studentessa inglese con la quale condivideva un appartamento a Perugia. Nel 2015 laè stata ...