Almanacco del 28 ottobre

(Di sabato 28 ottobre 2023) Oggi vi proponiamo le deliziose ricette di ceci. Nell’di oggi, il santo del giorno, accadde oggi e curiosità. Oggi è l’ultimo giorno di ora legale. Nella notte tra oggi e domani, si ritorna all’ora solare. Infatti l’ora legale, in … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Almanacco | Venerdì 27 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Almanacco del 26 ottobre: avvenimenti, santi e ricorrenze Ciak Telesud

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...Continua ad essere bollente la panchina di Luca Tabbiani a Catania: come riporta il nostro editorialista Nicolò Schira, il tecnico è sempre in discussione, ma non dovrebbe ...