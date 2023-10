(Di sabato 28 ottobre 2023) Unameteo è stata diffusa oggi dalla Protezione civile Fvg in previsione di condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua, che peraltro perdureranno per alcuni giorni, nell'...

Unameteo è stata diffusa oggi dalla Protezione civile Fvg in previsione di condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua, che peraltro perdureranno per alcuni giorni, nell'area ...

Allerta alta marea, picchi domenica e lunedì - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Nuova allerta meteo gialla: domenica e lunedì mattina rischio acqua alta nella Venezia Giulia Il Piccolo

Una nuova allerta meteo di colore giallo è stata emessa dalla Protezione civile regionale per i rischi connessi all'acqua alta e ai possibili allagamenti nelle zone più basse del litorale del Friuli ...Una allerta meteo è stata diffusa oggi dalla Protezione civile Fvg in previsione di condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua alta, che peraltro perdureranno per alcuni giorni, nell' ...