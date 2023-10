All Blacks contro Springboks. Cresce la febbre per la Coppa del mondo di rugby

Leggi su agi

(Di sabato 28 ottobre 2023) AGI -in Nuova Zelanda ladelladeldi. Questa sera i mitici Allaffronteranno glisudafricani allo Stade de France di Parigi: entrambe le squadre puntano a diventare la prima nazione a vincere ladelper la quarta volta. Sotto la guida dell'allenatore Ian Foster, il team neozelandese ha avuto un inizio difficile nel torneo, con una sconfittala Francia, ma è cresciuto di partita in partita guadagnandosi un posto in finale con una vittoria combattuta sull'Irlanda nella fase a eliminazione diretta prima di spedire ko l'Argentina. I tifosi degli Allsi riuniranno nelle case, nei pub e nei bar di un Paese di cinque milioni di ...