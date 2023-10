(Di sabato 28 ottobre 2023) IL REPORT. La struttura bergamasca è stata segnalata a livello nazionale dalla Agenzia per i servizi sanitari regionali anche per questo particolare settore.

...Regione - sono in primis quella del potenziamento della rete della medicina territoriale... "L'Umbria - ha dichiarato Domenico Mantoan, direttore generale- ha un numero eccessivo di ...

AGENAS ha presentato la nuova Edizione del Programma ... Agenas

Agenas sulla qualità delle cure: Humanitas Gavazzeni al 3° posto L'Eco di Bergamo

Un 57enne veneziano si è recato in ospedale per un dolore addominale ed è morto improvvisamente mentre era in bagno ...Oltre che a essere al secondo posto tra gli ospedali italiani a «livello di qualità alta» nell’area cardiovascolare e nella chirurgia oncologica, Humanitas Gavazzeni è sul podio anche tra gli ospedali ...