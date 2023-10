Affitti brevi | quale sarà il vero effetto dell’aumento di tasse

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari ha confermato la volontà di Palazzo Chigi – contro il parere di Forza Italia – di aumentare leai proprietari che danno in locazione perperiodi la loro casa (per esigenze di lavoro, di studio, di assistenza a degenti, di turismo). Afferma che la finalità sarebbe quella di tutelare famiglie e studenti, sul presupposto che glisiano la causa di quella che il Sottosegretario definisce “enorme carenza di case a disposizione di studenti fuorisede e famiglie”. Sulle cause, quando e dove esistente, della carenza di case, non abbiamo le certezze dell’on. Fazzolari. Ciò di cui siamo sicuri è che questo aumento di tassazione contraddice gli impegni assunti dalla maggioranza e dal Governo, non porterà neppure una locazione lunga in più e porterà ...