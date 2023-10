Adil Rami sull’ex presidente dell’OM | “L’uomo che più detesto”

(Di sabato 28 ottobre 2023)torna a parlare e lo fa nel corso dello show Zack en Roue Libre dello streamer Zack Nani su YouTube. In particolare, l’ex Milan si sofferma sul suo passato al Marsiglia e sulla rottura con l’ex: “Ciò che è successo con Jacques-Henri Eyraud è stato violento. All’epoca riuscì a manipolare i tifosi facendomi sembrare uno che giocava a Fort Boyard durante il tempo libero”, spiega. “Mi ha ferito rescindendo il contratto e all’ultimo momento mi ha dato il documento e non ho potuto firmare da nessuna parte”. Poi rivela: “C’è una storia dietro a tutto questo che prima o poi racconterò e che anche sua moglie avrà bisogno di sapere. Oggi è diventatoche odio di più al mondo”. SportFace.

Campione del mondo con la Francia nel 2018 ed ex difensore centrale dalla caratura internazionale, è tornato a parlare. In una lunga intervista per lo show Zack en Roue Libre dello streamer Zack Nani su YouTube, l'ex Lille, Valencia, Siviglia, Milan e Marsiglia ha parlato della sua incredibile carriera da ...

Rami durissimo sull’ex presidente dell’OM: “Lo odio, ha manipolato i tifosi” ItaSportPress

« C'est lui que je déteste le plus », Adil Rami dévoile son pire ... Football365

Le parole dell'ex difensore centrale di Milan, Lille e Valencia sul suo passato a Marsiglia e il rapporto con il presidente dell'epoca, Jacques-Henri Eyraud ...