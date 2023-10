Addio a Mattia Stano | il campione di basket aveva solo 27 anni

(Di sabato 28 ottobre 2023) Pubblicato il 28 Ottobre, 2023 Mondo dello sport in lutto. Ildi27; nel 2020 si era sottoposto ad un trapianto di fegato, dopo la scoperta di un tumore. Si è spento a Matera a 27, giocatore dichemilitato in serie A2 e B., nel 2020, era stato sottoposto a un trapianto di fegato a causa di un tumore ed era tornato a giocare dopo un anno diventando anche testimonial delle donazioni di organi. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni. Numerosi i messaggi di cordoglio per la grave perdita del cestista. Domani (29 ottobre) alle 15:30 nelle parrocchia del Cristo Re a Matera si terranno i ...

Fino all'ultimo tiro, addio Mattia! RaiNews

Matera, addio a Mattia Stano TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Mattia Stano non ce l'ha fatta. Il giocatore di basket, 27 anni, è morto ieri sera a Matera per l'aggravarsi delle sue condizioni. Nel 2020, dopo la scoperta di un tumore, ...