A scuola con la divisa della Wehrmacht viene premiato per il miglior costume Proteste e indignazione

(Di sabato 28 ottobre 2023) Si è presentato avestito con lanazista. A una festa di Halloween organizzata a Padova dall’English International School. Ebbene la giuria interna lo haper il. Laè frequentata da 700 ragazzi. E l’episodio non è passato inosservato. La protesta è stata messa nera su bianco in una lettera firmata dalle comunità ebraiche di Venezia e Padova, all’indirizzo del presidein questione e all’attenzione del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara. Dal canto suo la– scrive il Corriere del Veneto – si è subito mossa per tentare di affrontare la situazione con famiglie e studenti. «Cari genitori – ha scritto – vi ...

Episodio grave ed emblematico a Padova. Un alunno di un istituto privato si è presentato alla festa di Halloween avestito da nazista ,aquila e svastica in bella vista. Una giuria interna di suoi compagni lo ha addirittura premiato, per 'l'originalità del costume'. È accaduto allaInglese della ...

Padova, vestito con la divisa nazista delle Ss per Halloween: premiato a scuola per il costume Corriere

Halloween, alunno si presenta a scuola vestito da nazista (con aquila e svastica): premiato per l'originalità ilmessaggero.it

"Questi tre ragazzi sono vittime di Stato, erano sul posto di lavoro, stavano lavorando non stavano facendo stage. Non è possibile che uno Stato fa una legge che è giusta per far fare esperienza ai ra ...Alle 9 verrà proiettato Fuori Classe, il documentario realizzato dalla classe 4A all’interno del progetto Storie Visive – Cinema per includere, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la ...