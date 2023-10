A proposito della scelta di Buttafuoco alla Biennale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 ottobre 2023) Sono contento per ladi. E’ intelligente, colto, spiritoso, civile, conosce la cultura europea e a un certo punto abbandonò quasi del tutto la prussianissima Tana del Lupo. Convertito sciita, ne studia ora la sterminata cultura fin da quando Haxamanis liberò il suo popolo dagli Assiri; studiò quindi il grande Ciro, quando promise pace ai babilonesi; lesse con passione Zoroastro e sa benissimo,, di quando alcune riforme, riportate nei libri biblici e operanti 600 anni prima di Cristo, già abolivano la schiavitù presentandosi al mondo conosciuto come la primissima Carta dei diritti umani. Strani tempi, quelli in cui due alti rappresentanti dell’ebraismo venivano rimessi in libertà da quelle parti. Quant’acqua da allora sotto i ponti. Quanto sconvolta la storica ...