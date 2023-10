La corrispondente RAI da Parigiè stata insignita della Legione d'Onore per meriti culturali dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Lo ha annunciato la stessa giornalista nel corso della ...

A Giovanna Botteri la Legione d'Onore dal presidente Macron Agenzia ANSA

Link, sabato il talk Luciano Fontana - Giovanna Botteri TriestePrima

La corrispondente RAI da Parigi Giovanna Botteri è stata insignita della Legione d'Onore per meriti culturali dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. (ANSA) ..."Penso che le organizzazioni terroristiche strutturate non utilizzino l'emigrazione irregolare, quindi i barconi o la rotta balcanica, e che ci siano piuttosto alcune persone entrate in questo modo ch ...